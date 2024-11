Gaeta.it - Ristoranti premiati con la stella verde Michelin 2025: un riconoscimento per l’impegno ambientale

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La presentazione della guidaItaliaa Modena ha messo in luce non solo l’eccellenza culinaria del paese, ma anche un forte focus sulle tematiche ambientali. In un evento tenutosi presso il prestigioso Teatro Comunale Pavarotti Freni, sono stati assegnati riconoscimenti speciali a dodiciche si sono distinti per i loro valori ecologici e sociali. Questo nuovo approccio da parte disottolinea l’importanza della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente nella ristorazione, facendo emergere pratiche etiche e la lotta contro lo spreco alimentare.e i loro valoriDei dodicicon la, ognuno di essi rappresenta una storia di dedizione e cambiamento. Questinon solo offrono piatti di alta qualità, ma adottano anche pratiche pro-attive per ridurre il loro impatto