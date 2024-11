Universalmovies.it - Percy Jackson | Ecco il volto della dea Atena nella stagione 2

Leggi l'articolo completo su Universalmovies.it

In occasione del D23 Brasil è stato svelato ildell’attrice che interpreterà la dea2 die gli Dei dell’Olimpo.L’attrice Andra Day è stata scelta per portare su Disney+ la celebre dea, nonché madre di Annabeth Chase, interpretata quest’ultima da Leah Sava Jeffries, una dei migliori amici die semidea come lui. L’annuncio, come anticipato, è arrivato in occasione del panel virtuale sul palco del D23 Brasil, e successivamente riproposto in rete via social.La sinossi ufficialesecondarecita: “torna al Campo Mezzosangue un anno dopo per scoprire che il suo mondo è stato capo. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un ciclope per fratello, Grover scompare e il campo è sotto assedio da parte delle forze di Crono.