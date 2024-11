Oasport.it - Nazionale italiana in Belgio per la Nations League: gli azzurri renderanno omaggio alle vittime dell’Heysel

Un appuntamento per non dimenticare. Dopo gli ottimi risultati conseguiti tra settembre e ottobre, l’Italia torna in campo per la fase a gironi della UEFA2024-2025 di calcio. Primo appuntamento in agenda fissato per giovedì 14 novembre (ore 20.45) a Bruxelles contro il, in uno scontro diretto potenzialmente decisivo per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Lega A.La squadra tricolore renderàdomanidella tragedia. Alla vigilia del match, intorno18.45, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, il capodelegazione dellaGianluigi Buffon e il Ct Luciano Sptti – insieme allo staff e a tutti gli– deporranno tre mazzi di fiori (uno rosso, uno bianco e uno verde) davanti alla lapide posta dove si trovava il Settore Z.