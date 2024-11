Notizie.com - Il governo italiano vuole una “piccola stella” nucleare che ancora non esiste, ma nessuno ne parla. Legambiente: “Distrazione di massa”

Nei giorni scorsi a Roma si è tenuta una manifestazione incentrata sullo sviluppo dell’energia da fusionein Italia.“È bello immaginare che ogni nazione abbia la sua”. La premier Giorgia Meloni guarda nel futuro quandodi. Forse un po’ troppo. Allo stesso modo, la sua apertura all’energia da fusione nelle scorse ore è passata un po’ troppo in sordina.Lo sviluppo in Italia dell’energia da fusione: “Un tentativo di distrarre i cittadini” (ANSA FOTO) – Notizie.comComplice anche la brutta influenza che aveva imposto qualche giorno di stop alla presidente del Consiglio, l’Evento ministeriale del Gruppo mondiale per l’energia da fusione, tenutosi alla Farnesina, non ha ricevuto la ribalta che ci si aspettava. Curioso. Anche perché, la manifestazione ha posto basi concrete su cui riflettere.