Calciomercato.it - DIRETTA | Allenatore Roma: le ultime da Montella a Potter, ten Hag e il Mister X. Slittano gli allenamenti

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Chi prenderà il posto di Ivan Juric? Tutte le news in tempo reale sulla panchina giallorossaDa Mancini a Ranieri, passando per Garcia, Allegri, Terzic,e unX: i Friedkin sono chiamati a sciogliere le riserve circa il successore di Ivan Juric. Da Mancini a Garcia, leinsulla panchina della(LaPresse) – calciomercato.itGli aggiornamenti in tempo reale di Calciomercato.it sulla panchina dellaLIVE 18:03 12 Novembre Slitta la ripresa degliIl futuro dellaresta incerto.