Coppia: litigare fa bene? Dipende come…la psicologa ce lo spiega

A nessuno piace discutere. Idealmente unavuole andare d’accordo e desidera che il rapporto sia sempre “rose e fiori” senza troppi problemi.Non sono i litigi a minare la relazione, nessunasi lascia perché litiga, bensì perché litigando male, o non litigando affatto, le vere problematiche non vengono mai affrontate e i nodi conflittuali mai sciolti. Viene meno di conseguenza la capacità di sintonizzarsi e di modificare i propri comportamenti in relazione ai bisogni del partner.Sapete che discutere non è necessariamente una cosa negativa?Molti ritengono che i litigi all’interno dellasiano da evitare. Non importa come o perché, prima o poi avrete una discussione con il vostro partner.Viviamo in un’epoca in cui la ricerca della tranquillità nelle relazioni è spesso posta al centro, mantenerla però non è così semplice.