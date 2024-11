Lanazione.it - Carabinieri aggrediti a Empoli, un militare si salva dalle ferite da taglio grazie al giubbotto antiproiettile

, 12 novembre 2024 – Grave aggressione a. È successa la sera di lunedì 11 ottobre nella centrale piazza Don Minzoni. Quattro uomini sono stati arrestati per essersi scagliati contro i. Un militari non è rimasto lesionato dadasolo perché era protetto dal. Le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. In manette due diciottenni, di nazionalità tunisina, e due uomini di 42 e 31 anni, di nazionalità nigeriana. L'arresto è stato per tutti convalidato. Il giudice ha disposto per un 18enne l'obbligo di dimora col divieto uscire tra le 22 e le 9 del mattino successivo, per l'altro il divieto di dimora nel comune di. Per i due nigeriani, uno dei quali ha ammesso in tribunale di aver sbagliato chiedendo scusa, è stata disposta la misura di presentazione alla polizia giudiziaria.