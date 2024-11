Davidemaggio.it - Segreti di Famiglia riparte nei pomeriggi di Canale5

©US MediasetNuovi e imprevedibilidiattendono i telespettatori di Canale 5. Da domanio, alle 14.10 (oggi c’è il riassunto), riprendono infatti le intricate storie della dizi turca con protagonisti il pubblico ministero Ilgaz Kaya (Kaan Urganc?o?lu) e dell’avvocatessa Ceylin Erguvan (P?nar Deniz) interrotte lo scorso agosto con diversi punti in sospeso. Prima delle anticipazioni della settimana, facciamo dunque il punto della situazione per capire a che punto eravamo rimasti.di: a che punto eravamo rimastiNegli episodi già trasmessi, Ceylin e Ilgaz sono riusciti a dimostrare che la giovane ?nci Erguvan (Ece Yüksel), sorella dell’avvocatessa, è stata assassinata dall’avvocato psicopatico Engin Tilmen (Onur Durmaz). Per tale ragione, Ç?nar Kaya (Arda Anarat) – fratello di Ilgaz – è stato prosciolto da ogni accusa.