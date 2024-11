Proposta di variazione di bilancio a Latina | 52 milioni per supporto sociale

Gaeta.it - Proposta di variazione di bilancio a Latina: 5,2 milioni per supporto sociale

Facebook WhatsAppTwitter Nella seduta di oggi della commissionedel Comune di, è stata presentata unadi deliberazione rivolta al Consiglio comunale. Sebbene il contenuto faccia parte della prassi amministrativa, l’attenzione è rivolta principalmente aldelle fasce più vulnerabili della popolazione, un tema di particolare rilevanza in tempi di crisi economica e.Dettagli delladiLaprevede unadidell’importo totale di 5e 200mila euro, un’importante mossa strategica per garantire un sostegno economico alle categorie in difficoltà. I fondi saranno destinati principalmente ai servizi sociali, che rappresentano un settore cruciale nelle politiche locali di assistenza e inclusione. L’approvazione di questasarà discussa durante la prossima seduta del Consiglio comunale, dove si spera di poter ottenere il consenso necessario per l’attuazione delle misure proposte.