Iltempo.it - Gino Cecchettin confessa: "Come sono riuscito a non odiare Turetta"

Riuscire a non alimentare un sentimento di odio nei confronti dell'omicida di una figlia, per un padre, può non essere facile e immediato., tuttavia, ha raccontato a Che tempo che fa di esserci. A un anno dall'uccisione di Giulia, la studentessa di ingegneria biomedica di Vigonovo uccisa dall'ex ragazzo Filippo, l'uomo ha scelto di ricordarla lanciando la nascita di una fondazione in suo nome. "Ho imparato a concentrarmi sul positivo. Io,sempre faccio, prendo una foto di Giulia. Me la guardo e non c'è nulla di negativo che appare alla mia vita. Mi concentro sul bello. Ead ascoltare le parole di Filippo senza provare odio, rabbia", hato. Un esercizio, questo, cheha provato a fare per ben dodici mesi. "Mireso conto quanto sia importante per creare valore.