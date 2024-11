Anteprima24.it - Da portiere a portiere, da padre a figlio: Minichiello in campo con la maglia dedicata a Santo Romano

Tempo di lettura: 1 minutoDa, dadi famiglia, nonostante la giovane età, ache ha perso la vita per un motivo stupido. Unaper chiedere giustizia per un ragazzo e un collega di sport, barbaramente ucciso mentre stava trascorrendo una serata in amicizia e con il preciso intento di fare da paciere dopo una lite., volato via troppo presto. A lui Rocco, espertosannita, ha dedicato unaprima della sfida di campionato tra il Gs Pietrelcina e il Luzzano chiedendo ‘giustizia per’.Un gesto piccolo ma meraviglioso da parte di un uomo che condivide la stessa passione dello sfortunato ragazzo e che si è immedesimato nella storia.“Quando ho ascoltato la sua storia è come vedere in lui mioun giovane ragazzo con tanti sogni nel cassetto, uno di quelli fare il