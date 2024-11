Sport.quotidiano.net - Vietato sbagliare l’approccio. Il Catanzaro arriva da 6 risultati utili

Impossibile dimenticare l’immagine di Caserta chealla stazione ‘Mediopadana’ atteso da Pizzimenti per il ‘casting’ del successore di Nesta. Quello è stato il primo biglietto da visita del nuovo direttore sportivo granata che poi - dopo un paio di settimane di stand-by - aveva deciso di puntare su Viali che nel frattempo si era svincolato dal Cosenza. Una gigantesca ‘sliding door’ che solo il tempo (e magari gli scontri diretti, appunto) ci dirà se è stata l’intuizione corretta, la ‘porta’ giusta da attraversare. Per questo motivo e per ovvie dinamiche di classifica che vedono ilun punto sopra Rozzio e compagni (14 a 13) la partita di oggi (ore 15) non può essere considerata come le altre. Al resto ci penserà la necessità di dare continuità dopo il pareggio in rimonta a Bari, un risultato che deve andare a braccetto con la voglia di confermarsi ‘sul pezzo’ per poi avere anche l’opportunità dizzare la sosta per recuperare qualche infortunato o tirare a lucido chi è rimasto indietro (Kabashi).