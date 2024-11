Ilfattoquotidiano.it - “Sono entrati in quattro mascherati e armati fino a i denti. Mia moglie è collassata, io non ero padrone di me”: Roby Facchinetti racconta la rapina subita nella sua casa di Bergamo

Era una domenica, per l’esattezza il 29 gennaio 2023, quando una banda di ladri entròdie ora che è arrivata l’archiviazione, il cantante dei Poohquei drammatici momenti al Corriere. Perché lui e laerano inquando “tori, vestiti di nero, di cui a malapena intravvedevo gli occhi,ai” gli hanno “puntato la pistola per tre quarti d’ora”.Ricordi difficili da riportare in superficie: “Era una banda organizzatissima.in, mentre duerimasti fuori, restando in contatto con le radioline. Io ero nel mio studio, in mansarda, aspettavo di fare una call con i Pooh, programmata per le 21. I banditi eranonell’appartamento di mio figlio Roberto e di mia nuora, chiedendo di me, le nostre abitazionicomunicanti.