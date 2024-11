Schlein | inaccettabile attacco a giudici

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

12.27 "Solidarietà a queiche vengono messi sotto scorta per effetto di minacce che dipendono da un climadiistituzionale".Così la segretaria del Pd. "Lo scontro istituzionale non fa bene al Paese. Soprattutto nei confronti di persone che, come si è dimostrato sul caso dell'Albania, stanno solo applicando sentenze della Corte di Giustizia europea, quindi stanno solo facendo il loro lavoro". Il dialogo tra politica, istituzioni e magistratura "deve essere fondato su lealtà e rispetto reciproco"