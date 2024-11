Paura a Fiumicino, a fuoco il motore di un aereo

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 10 novembre 2024 – “Abbiamo sentito un boato assurdo e poi abbiamo visto le fiamme“: momenti dinella mattinata di oggi adove, ha presoildi unin volo. Alcuni testimoni oculari raccontano di aver visto la scena da Isola Sacra: “Ci siamo precipitati in strada quando abbiamo sentito un forte boato, qualcosa era esploso ma non capivamo cosa – raccontano -. Quando siamo usciti abbiamo poi visto l’con il fumo e le fiamme che uscivano dal, sorvolare sulle nostre case. Siamo subito andati nel panico”.All’aeroporto sono presenti i Vigili delin pista. Sembrerebbe che si stia cercando di far tornare indietro l’per farlo atterrare o che si stia valutando di farlo atterrare in mare.