MotoGp, Dovizioso: "Bagnaia-Martin? La corsa al titolo è definita. Occhio a Marquez per il 2025"

(Adnkronos) – “L’Eicma è come sempre spettacolare. Se sei appassionato di moto e di tutto ciò che gira intorno alle moto, questo è il posto giusto. È l”evento dell”anno”. Andreaosserva l”Esposizione Internazionale delle due ruote dall”alto della postazione Yamaha, nel padiglione 24 di Fiera Milano, e se la ride. “Dico wow. Anche se purtroppo, e per fortuna, c”è così tanta gente che per noi non c”è possibilità di visitare tutto. Le cose interessanti non mancano. Gli eventi sono belli, tutte le case spingono forte”. L”ex pilota Moto Gp, coinvolto in varie iniziative del team nipponico, è intervenuto ai microfoni dell”Adnkronos sui temi del momento.ha detto subito la sua sulla sfida tranel Motomondiale, arrivata all”ultima curva: “È stata una stagione tirata per entrambi, se la sono giocata fino alla fine.