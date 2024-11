Oasport.it - LIVE Milano-Busto Arsizio 1-1, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia il terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CHIERI-CONEGLIANO DIDALLE 15.205-4 Largo l’attacco giocato da Obossa.4-4 Questa volta la neerlandese non sbaglia con la soluzione in diagonale.3-4 Si ferma sul nastro il pallonetto di Daalderop.3-3 Passa l’attacco di Boldini per vie centrali.3-2 MURO CAZAUTE!2-2 Non trova il campo Obossa.1-2 Splendida l’accelerazione in parallela per Daalderop.0-2 Diagonale stretta vincente di Obossa.0-1 Il tocco a rete di Sartori manda in confusioneche concede il punto alle avversarie.SET18.56ilset.18.55che, sulla falsariga di ciò che si è visto nel finale del primo set, ha difeso con più efficacia e attaccato con più cinismo, meritando di conquistare il parziale. Al contrario, molti di più gli errori commessi da, apparsa troppo fallosa nell’intero arco del set.