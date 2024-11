Albano governo vuole scontroma giudici rispettano diritto

Quotidiano.net - Albano, governo vuole scontro,ma giudici rispettano diritto

"Non ho nessuna intenzione di andare allo scontro con il, è ilchefare uno scontro con me e io voglio sottrarmi. C'è stata una personalizzazione insopportabile. Ci sono deiche cercano di fare il loro lavoro e c'è stato un pronunciamento unanime di tutte le comunità dei giuristi, dall'Unione delle camere penali alle associazioni dei professori didell'Unione europea: tutti hanno sostenuto che sulla supremazia deleuropeo non ci si può fare nulla". Così la presidente di Magistratura Democratica Silvia, giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma, a margine del convegno di Magistratura Democratica a Roma.