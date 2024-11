Quifinanza.it - Meloni in ripresa e Schlein in calo nei sondaggi post elezioni Usa

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

In settimana i riflettori sono stati puntati sulla Casa Bianca, con l’acceso scontro tra Donald Trump e Kamala Harris. Il Tycoon è tornato a rivestire il ruolo di presidente degli Stati Uniti, non senza polemiche e ombre – da quella sui possibili brogli elettorali agli auguri di Benjamin Netanyahu, senza dimenticare la strana alleanza con Elon Musk, da tempo punto di riferimento della destra internazionale.Neipolitici di oggi vediamo già i primi effetti del ritorno di Donald Trump al potere anche in Italia, a iniziare da un arresto della flessione di Fratelli d’Italia, con Giorgiache rimane stabilmente poco sotto il 30%. La vittoria del candidato repubblicano sembra aver riacceso le speranze di partiti e personaggi affini anche nella Penisola. Intanto vediamo i numeri di questa settimana.