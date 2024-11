Sport.quotidiano.net - Basket Serie A, le partite del turno 7. Orari e dove vederle in tv

Bologna, 9 novembre 2024 – Mandata in archivio un’altra settimana di coppe europee che ha portato in dote qualche colpo importante delle squadre italiane, laA diè pronta a ripartire: la prima palla a due della settima giornata si alzerà alle ore 20 oggi al PalaBigi (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN) e darà il via alla sfida tra la Unahotels Reggio Emilia e la Bertram Dertona Tortona: gli emiliani si presentano all’appuntamento dopo il secondo ko consecutivo, rimediato in volata contro Pistoia, mentre i piemontesi hanno perso in settimana sempre al fotofinish i recupero della quarta giornata contro la Virtus Segafredo Bologna. Alle 20.30 (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Eurosport 1) si disputerà invece uno dei match di cartello, quello che vedrà opposte due tra le formazioni più sorprendenti in questo inizio di campionato: la Dolomiti Energia Trento, capolista a punteggio pieno e vittoriosa in settimana in Eurocup contro Badalona, affronterà la Pallacanestro Trieste che ha travolto Varese una settimana fa ed è terza con una sola sconfitta a carico.