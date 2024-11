Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 08-11-2024 ore 09:45

DELL’8 NOVEMBREORE 09.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAED È QUELLO DI OGGI UN VENERDÌ NEROINCROCIANO LE BRACCIA PER 24 ORE I LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICOL’AGITAZIONE È SENZA FASCE DI GARANZIAE COINVOLGEALE RETI GESTITE DA ATAC E LINEE PERIFERICHE DEGLI OPERATORI PRIVATIE INCOTRAL, PARLIAMO DEI BUS EXTRAURBANI E DELLE FERROVIEMETRE EVITERBOATAC E COTRAL FANNO SAPERE CHE SARANNO GARANTITI SOLO ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI, DALLE 17.00 ALLE 20.00, LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUI RISPETTIVI PORTALISONO REGOLARI, INVECE, I COLLEGAMENTI FERROVIARI REGIONALI DI TRENITALIAVENIAMO AL TRAFFICOUN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA DA CASAL DEL MARMO ALL’AURELIA PROSEGUIAMO LUGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ITNENSO DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONESUDSUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTROPERMANGONO LE COD SULLE FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTIE SULLA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral