Tragico incidente sul lavoro: un uomo perde la vita a Campolongo di Eboli

Facebook WhatsAppTwitter Un graveha sconvolto la comunità di, nel comune di, dove undi 49 anni ha perso lamentre svolgeva attività lavorativa in un’azienda agricola. La vicenda è emersa nelle prime ore del mattino e ha subito suscitato preoccupazione. La vittima, un cittadino indiano, si è trovata coinvolta in unevento che ha portato a decisioni di emergenza da parte dei soccorritori.Dettagli dell’Secondo le prime informazioni trapelate, l’è stato schiacciato dal trattore mentre stava eseguendo operazioni lavorative nell’azienda agricola. Gli operatori del 118 sono stati chiamati immediatamente per prestare soccorso, ma, purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Le manovre di emergenza non hanno potuto salvargli la, e la notizia della sua morte ha gettato un’ombra di tristezza sull’intera comunità locale.