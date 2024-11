Ilgiorno.it - Tra cavalieri, legionari e vestali. Bovisio in costumi d’epoca per l’estate di San Martino

Ottant’anni. Tanti ne sono passati da quando per la prima volta il corteo nato per rievocare il gesto di San, percorse le strade diMasciago. Era il novembre del 1945. La sfilata nasceva allora come un inno alla pace, la guerra era finita: non più soldati chiamati alla guerra, ma uomini vestiti sì da soldati ma per dare vita a una manifestazione unica. Ancora oggi, dopo ottant’anni, per un giorno intero, e solo una volta l’anno,Masciago torna indietro nel tempo. È quello che accadrà domenica pomeriggio, quando l’orologio alle 15 in punto si fermerà alla data del 334 dopo Cristo. Un diciottenne,, figlio di un tribuno militare e soldato egli stesso, dopo aver ricevuto il battesimo avrebbe dato prova della sua carità e amore per il prossimo tagliando in due il proprio mantello e donandone metà a un povero.