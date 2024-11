Lanazione.it - Quarrata, accordo raggiunto alla Vot dopo 11 giorni di sciopero

, 7 novembre 2024 – Esulta i sindacato Sudd Cobas che annuncia l’Vot International, l’azienda quarratina di divani a conduzione cinese. "Settantanove lavoratori avranno un contratto a tempo indeterminato. Si passa – spiegano dal sindacato – dalle dodici ore per seisettimana alle otto ore per cinque, con unche garantisce un salario superiore a quello precedente. L'non si limita ad riconoscere agli operai "i minimo" del contratto collettivo ma condizioni migliorative tra cui un passaggio automatico di livello che garantirà un aumento di circa 100 euro lordi per tutti, buoni pasto e pagamento della malattia al 100% fin dal primo giorno. Unimportante che arriva grazie a undici strepitosidie 10 notti passate davanti allo stabilimento.