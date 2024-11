Gaeta.it - Tariffa speciale al Bioparco di Roma: 10 Euro per residenti dal 11 al 15 novembre

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 11 al 15, la Fondazionedilancia un’iniziativa esclusiva per idella Capitale e della sua provincia. Questa promozione offre unadi 10per l’accesso al Giardino Zoologico. Per approfittare di questa offerta, basterà mostrare un documento d’identità che attesti la residenza ao nei comuni limitrofi. È importante notare che l’offerta è disponibile solo presso i punti vendita in biglietteria e non per acquisti online.Un’opportunità per esplorare la biodiversitàLa promozione deldinon è solo un invito a visitare uno dei giardini zoologici più storici d’pa, ma rappresenta anche un’occasione educativa significativa. La struttura custodisce un patrimonio di biodiversità che è fondamentale per comprendere meglio il mondo animale e l’importanza della preservazione delle specie.