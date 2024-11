Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Kudermetova, WTA Finals 2024 in DIRETTA: Krejcikova qualificata, ora tocca al doppio azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:57 Barboraapprofitta di una spenta Coco Gauff e si regala la semifinale, sfiderà Sabalenka. Adesso.17:10fa quello che le era richiesto per agguantare la semifinale, vincere quantomeno il primo set (7-5 in 52?) nella sfida con la giàCoco Gauff. Se vincerà anche il secondo, sarà. Poi toccherà a!14.35 Va in archivio con un netto 6-1 6-0 in favore di Iga Swiatek su Daria Kasatkina il secondo incontro di oggi. Appuntamento alle ore 16.00 per Gauff-, a seguire toccherà al.12.50 Si è appena concluso il primo match di giornata a Riad con la vittoria di Dabrowski/Routliffe per 4-6 6-3 10-6 sulle americane Dolehide/Krawczyk.