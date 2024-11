Oasport.it - L’EA7 Milano si rialza in Eurolega: battuto il Real Madrid davanti al Chacho Rodriguez. Buon debutto per Mannion

Una reazione d’orgoglio dopo la serata più buia.Emporio Armanicancella la debacle contro Trento e si riscatta con una gran vittoria contro ilnell’ottava giornata di2024-2025, onorando al meglio la presenza di Sergio, onorato dell’ingresso nella Hall of Fame milanese avanti a due delle squadre più significative della sua carriera.Risultato di 85-76 quasi mai in discussione, con le scarpette rosse sopra nel punteggio per 35 minuti toccando anche il +22 grazie anche a una gran serata dall’arco, chiusa con un ottimo 12/28; Neno Dimitrijevic firma quella che è forse la sua migliore partita da quando è in Italia con 22 punti e 4/9 dai 6,75, ma è Zach LeDay a spaccare definitivamente la partita con tre tiri dall’arco (17 punti e 8 rimbalzi). Ottimi segnali per Nico, che alcon la maglia biancorossa segna 11 punti senza errori al tiro aggiungendo 5 assist in 15 minuti.