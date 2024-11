Sport.quotidiano.net - Il protagonista. Il ’soldato’ Comuzzo è diventato grande:: "Momento bellissimo»

Il ‘soldato’ Pietrosta diventando. Lo si capisce anche dal fatto che Raffaele Palladino se lo è portato con sé nella conferenza stampa della vigilia. Quella che in genere è riservata ai leader della squadra. Il classe 2005 rivelazione del campionato è parso tranquillo. Stasera partirà probabilmente dalla panchina pronto per la battaglia di domenica contro il Verona. Ma adesso la testa è sull’APOEL, anche se le domande sono tutte incentrate sulla sua esplosione. "E’ stato un inizio col botto, per me e per la squadra. Ci siamo ripresi dopo un avvio un po’ difficoltoso e adesso stiamo raccogliendo i frutti della preparazione. Per me è unche non mi aspettavo del tutto. Ho sempre lavorato, sto dando il massimo per rimanere a questo livello e aiutare la squadra.