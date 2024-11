Uominiedonnenews.it - Don Matteo 14, Quinta Puntata: Arrestato Lo Sposo Di Vittoria!

Leggi l'articolo completo su Uominiedonnenews.it

Don14,: il promessodivienepoco prima delle nozze e il matrimonio viene dunque annullato. Per Martini è una buona notizia!Don14 prosegue e, nel corso del quinto appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà il matrimonio di. Infatti, il promessodella donna verràproprio ad un passo dalle nozze. Intanto ci saranno novità e momenti di festa anche per Cecchini. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Don14: dove eravamo rimasti?Una liceale si lancia dal tetto della sua scuola. Si tratta di un tentato suicidio ed immediatamente partono le indagini di Don Massimo per vederci chiaro. Si inizia a temere che dietro questo avvenimento tragico ci sia una pericolosa sfida social.