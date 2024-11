Ilrestodelcarlino.it - Commando assalta il bar. Bottino di 40mila euro

Undi ladri professionisti, probabilmente di origine straniera, ha forzato l’entrata del bar-gelateria "Guido 1970" in piazza Brancondi, portando via le due casse automatiche con dentro circa. Subito dopo i malviventi sono scappati a bordo di un furgoncino bianco verso via Castelnuovo, dove sono stati visti da una residente. Questo il maxi colpo che si è registrato nella notte tra martedì e mercoledì, nel centro di Porto Recanati. La banda è entrata in azione intorno alle 2.15 ed era composta da sei individui, tutti con il volto coperto, che sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. In due sono rimasti fuori a fare da palo, mentre gli altri quattro hanno maneggiato un piede di porco con il quale hanno spaccato la porta di ingresso. Così hanno sradicato da terra le due casse automatiche, nella quali c’erano 30mila