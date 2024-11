Quotidiano.net - Christian Raimo critica Valditara: sospeso per tre mesi dall’insegnamento e stipendio dimezzato

Roma, 7 novembre 2024 – Sospensione per tredall'insegnamento e decurtazione del 50% dello. E’ la “punizione” comminata all’insegnante e scrittore(candidato con Avs alle ultime Europee ma non eletto) per averto il ministro dell'istruzione Giuseppedurante un dibattito pubblico sulla scuola, alla festa nazionale di Avs. Il provvedimento disciplinare dell'Ufficio Scolastico Regionale è arrivato in relazione a un'affermazione di, che aveva indicatocome “bersaglio da colpire come si colpisce la Morte nera di Star wars, aggiungendo “bisogna fare una manifestazione non per la scuola, ma proprio contro”. In difesa del prof si sono mobilitati studenti e studentesse del liceo Archimede, doveinsegna. All'ingresso dell'istituto è apparso uno striscione con scritto “tredi sospensione per un'opinione”.