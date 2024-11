Lanazione.it - Sciopero dei treni, otto ore di fuoco. Pendolari tra disagi e comprensione. Attivo il nuovo sistema anti-ritardi

ore di passione. Tutto fermo tra rabbia,ma anche un pizzico di. Perché stavolta i motivi dellohanno toccato le sensibilità di molti. Braccia incrociate ieri in tutta Italia per il personale ferroviario. Una protesta (dalle 9 alle 17) proclamata dai sindacati di categoria per denunciare i problemi relativi alla sicurezza sul lavoro. A scaturire lo, l’accoltellamento di un capotreno a bordo del treno regionale Genova-Busalla, in Liguria. Un’aggressione che, seppur distante da qui, ha fatto scattare una dura reazione cogliendo alla sprovvista tanche nell’Empolese Valdelsa. I, se non cancellati, hanno registratofino ai 190 minuti. Quasi nulla in circolazione, con un’altissima percentuale di adesione sui regionali. Raggiungere il posto di lavoro o tornare a casa, ieri, è stata un’impresa anche a causa degli imprevisti.