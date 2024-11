Lapresse.it - Elezioni Usa, Russia smentisce accusa interferenze

L’ambasciata russa negli Stati Uniti ha definito le accuse di interferenza nellepresidenziali americane “feroci calunnie, inventate per essere utilizzate nella lotta politica interna degli Stati Uniti”. Lo riporta Ria Novosti. Intelligencee Iran di intensificaresu voto Ieri l’intelligence Usa aveva lanciato l’avvertimento che attori legati alla“stanno producendo video e creando articoli falsi per minare la legittimità delle, instillare paura negli elettori riguardo al processo elettorale e suggerire che gli americani stiano usando violenza l’uno contro l’altro a causa di preferenze politiche”. L’allarme è stato lanciato in una dichiarazione congiunta rilasciata da Office of the Director of National Intelligence, Fbi e Agenzia statunitense per la sicurezza informatica e delle infrastrutture.