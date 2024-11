Iodonna.it - Al cento della seconda puntata l'omicidio di un imprenditore: i sospetti ricadono sulla famiglia, ma il poliziotto segue una pista alternativa

Giuseppe Battiston torna a indossare l’impermeabile un po’ liso dell’ispettore Stucky, protagonistaserie in onda stasera alle 21.20 su Rai 2 con la. Al centro del nuovo episodio – dal titolo Tiramisù e tratto dai romanzi firmati da Fulvio Ervas – un nuovo caso da risolvere. Tutti gli indizi sembrano portare chiaramente in una direzione. Ma l’ossessione per la verità di questo insolito ispettore, che non sopporta la vista del sangue e non porta la pistola, spingerà le indagini oltre le apparenze. Novembre 2024, le serie e i film da vedere su Netflix X Leggi anche › Giuseppe Battiston è l’ispettore “Stucky”, nato dalla penna di Fulvio Ervas.