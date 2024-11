Calciomercato.it - “Va in Premier”: per il Milan e la Juventus non ci sono speranze | ESCLUSIVO

Per l’attaccante la scelta sembra essere già stata fatta: il suo futuro è nel campionato inglese, niente da fare per le italiane Giornata di Champions per: i bianconeri sfidano il Lille di Jonathan David, i rossoneri trovano, invece, il Real Madrid dell’amico Carlo Ancelotti. “Va in”: per ile lanon ci(LaPresse) – Calciomercato.itProprio l’attaccante canadese è nel mirino delle due compagini, ma anche dell’Inter: il contratto in scadenza nel 2025 rappresenta una tentazione per chi è alla ricerca di un bomber per la prossima stagione e Juve e, ma anche i nerazzurri, vorrebbero approfittarne. Un tentativo che potrebbe però essere spento sul nascere dalla concorrenza dellaLeague. Il calciatore, infatti, è ambito anche in Inghilterra, campionato che ha dalla sua la possibilità di spingersi molto in alto con gli ingaggi.