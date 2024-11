Genova parla il capotreno accoltellato | Mi hanno messo 18 punti Ora sto bene ma mi è rimasta la paura

Leggi tutto su Open.online

Tutta l’Italia si è fermata per lui in segno di solidarietà. Treni cancellati e in ritardo, dalle 9 alle 17 di martedì 5 novembre, per mostrare vicinanza a Rosario Ventura, ilaggredito a coltellate lunedì 4 novembre mentre controllava i biglietti su un regionale nei pressi della stazione di Rivarolo (). Un affetto, racconta nell’intervista a Giusi Fasano al Corriere, che apprezza: «Quello è stato bello, fatemi ringraziare tutti. Mi ha fatto tanto piacere». Ora è fuori pericolo, ma laè stata tanta. Quella non se ne è andata: «Mi èla, sì». La vicenda Il44enne è stato aggredito da due giovani, un egiziano di 21 anni e una 16enne italiana. Il primo è stato arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e la seconda è stata denunciata per gli stessi reati.