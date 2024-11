Isaechia.it - Amici Speciale, le anticipazioni della quarta registrazione: Holden e Sarah ospiti in studio e Silvia Toffanin indaga sul loro rapporto

Si è appena conclusa laseconda puntata di This is me, lodi– Verissimo. L’esclusiva puntata dedicata addi Maria De Filippi, il fortunato talent show di Canale 5 giunto alla ventiquattresima edizione, ha visto la partecipazione di molti famosi ex volti del programma. A condurre, la De Filippi e la padrona di casa di Verissimo. Cosa è accaduto nellaodierna? Ecco tutte lediffuse dall’account GossipTv:(poi con Mew)Toscano (canta con Il Volo) LDA (con il padre Gigi D’Alessio) Mattia e Alessio (poi con i genitori) Elodie (canta con Rkomi) Giulia Pauselli (con Marcello Sacchetta e il figlio) Nigiotti (canta con Noemi) Alberto Urso (canta con I Pooh) Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo Geppi Cucciari Pio e Amedeo Inoltre, la nostra talpa presente inci ha anticipato cheha più volte ironizzato sul presunto flrt in corso tra la vincitricescorsa edizione,, e il cantante