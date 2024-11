Lanazione.it - Vicchio, donate nuove panchine al cimitero e sistemata la cappellina

(Firenze), 4 novembre 2024 – Agenerosità e collaborazione per un maggior decoro deldel capoluogo. Sono state, è stata rila, sono stati effettuati lavori di manutenzione. Sensibilità, generosità e sinergia hanno dunque restituito un maggiore decoro alcomunale diale rilaQuesto è potuto accadere nel comune mugellano grazie alla collaborazione tra cittadini, aziende, il Comune die la parrocchia che hanno reso possibile una serie di interventi e attività di riqualificazione nelcomunal. In particolare, l’azienda G&B Inox ha realizzato e donato ottodi design dalla struttura in acciaio con verniciatura eseguita dall’azienda Hamami. Un altro intervento è stato fatto ad opera dell’impresa edile di Mosé Marchese e figlio, che ha provveduto ad effettuare vari lavori di sistemazione della, ed ancora, hanno offerto il loro contributo la ditta Butteri e Fabbri per i materiali, la ditta Gori Massimo per i vetri e l’elettricista Gianfranco Leoni riguardo all’impianto elettrico.