Ilfattoquotidiano.it - Schlein a Che tempo che fa: “M5s? Ma se non si allea col Pd con chi lo fa, con la destra? Da solo non ce la fa e gli elettori votano altro”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

“Ma io mi chiedo, se non ti allei con il Pd, ma con chi ti allei? Perché c’è la“. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, ospite a CheChe Fa, rispondendo a una domanda sul Movimento 5 Stelle. “E se invece pensi di farcela daad arrivare al 50%, io credo che saranno glia non aspettare te”, ha aggiunto, “è chiaro che ci sono delle differenze, però le differenze si provano a comporre”. L'articoloa Cheche fa: “? Ma se non sicol Pd con chi lo fa, con la? Danon ce la fa e gli” proviene da Il Fatto Quotidiano.