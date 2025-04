Oasport.it - Champions League, il Barcellona travolge il Borussia Dortmund: doppietta di Lewandowski. PSG-Aston Villa 3-1

Vittorie schiacciante nella serata dedicata all’andata dei quarti di finale della. Ilha sconfitto ilcon un sonoro 4-0 di fronte al proprio pubblico e ha ipotecato il passaggio del turno. Robertha messo a segno una pregevoletra il 48? e il 66?, dopo che Raphinha aveva aperto le marcature al 25?. A chiudere i conti è stato Yamal al 77?, i tedeschi sono stati in balia dei catalani per l’intera partita e pensare a una rimonta casalinga tra sei giorni appare molto difficile.Il PSG ha avuto la meglio sull’per 3-1 tra le mura amiche del Parco dei Principi. Gli inglesi sono passati in vantaggio al 35? grazie alla stoccata di Rogers, ma poi la formazione francese ha preso il controllo della partita, pareggiando i conti al 39? con Doue e passando in vantaggio al 49? con un tonico Kvaratskhelia.