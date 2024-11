Iltempo.it - Nuovo stop da un tribunale al governo. Salvini attacca le "toghe comuniste"

Sul tema migranti si riaccende lo scontro trae magistratura. La maggioranza tira dritto e la premier, ai giornalisti che le chiedono se esista il rischio di unfallimento dei trasferimenti in Albania, risponde secca: "Ancora? Avete la fissazione.". Ma mentre, confidando nel decreto 'Paesi sicuri', si lavora all'organizzazione dei prossimi trasferimenti nel centro di Gjader, daldi Catania arriva una nuova bocciatura dei respingimenti, la Legae l'Anm definisce senza mezzi termini "insostenibile" il clima nei confronti dei magistrati. A scatenare la nuova bufera è la decisione deldi Catania che non convalida i trattenimenti di alcuni migranti originari di Egitto e Bangladesh, non ritenendo i due paesi sicuri. Il provvedimento applica la normativa europea in quanto prevalente su quella italiana, anche sul decreto ad hoc di recente licenziato dal Cdm.