Lavastoviglie, come pulirla con il limone

La, fedele alleata delle nostre routine quotidiane, ha anche lei bisogno di attenzioni. Se è vero che affidarci a lei risparmia tempo e fatica, altrettanto vero è che al suo interno si nasconde uno scenario tutt’altro che brillante: residui di cibo, grasso e, naturalmente, odori stagnanti. Ma ecco un alleato insospettabile che arriva dalla dispensa, il. Senza nessuna pretesa di reinventare il pulito, questo agrume sembra avere il segreto per dare nuova vita al tuo elettrodomestico. Un disinfettante naturale che non delude Ilnon ha certo bisogno di presentazioni, eppure c’è chi sottovaluta la sua forza in casa. Con il suo acido citrico, è una vera bomba contro grasso e calcare. Non stiamo parlando di un semplice deodorante, ma di un agente pulente in grado di eliminare impurità e profumare senza sforzo. Basta un giro a vuoto dellacon un bicchiere di succo diper ritrovare freschezza e igiene.