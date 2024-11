Lanazione.it - "La squadra ha dimostrato un grande cuore"

La vittoria acciuffata all’ultimo respiro contro il Rimini permette a mister Taurino e al Gubbio di tirare un sospiro di sollievo. Il gol di Daniel Fossati, un gran destro dal limite dritto all’angolino, permette sicuramente ai rossoblù di prendere una boccata d’ossigeno e punti importanti in classifica, ma la prestazione generale mostra ancora il lavoro necessario da fare. Roberto Taurino (foto) vede comunque il bicchiere mezzo pieno e guarda con fiducia al futuro: "Direi che nell’arco dei novanta minuti abbiamo meritato la vittoria: siamo stati anche bravi difensivamente, abbiamo concesso pochissimo se non da palla inattiva dove la loro struttura li favoriva; in attacco invece abbiamo costruito due occasioni clamorose a tu per tu con il portiere.