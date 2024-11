Ilrestodelcarlino.it - Il giallo della baronessa: “Fui l’ultimo a vederla”

Sarnano (Macerata), 4 novembre 2024 – Avrebbe potuto esserci anche lui sulla Peugeot 104 nera targata Siena che quel maledetto 29 novembre 1980 si inerpicò in un viaggio senza ritorno sui tornantistrada per Sassotetto. E chissà, forse anche il destino di Jeannette Bishop May, giàde Rothschild, e dell’assistente Gabriella Guerin sarebbe stato diverso. “Mi disse che nel pomeriggio lei e la segretaria sarebbero andate a fare una gita in montagna e mi chiese se avessi voluto accompagnarle, ma declinai l’invito perché avevo del lavoro urgente da sbrigare e consegne per il 6 dicembre”. Lo ricorda quasi come fosse ieri, quel giorno, il geometra Nazzareno Venanzi, di Sarnano (Macerata), eppure sono già passati quarantaquattro anni.