Ilrestodelcarlino.it - Sos Bambini Al Curi sfida contro gli Attori. Si gioca la "partita della solidarietà"

La ““, sull’onda degli straordinari successi delle edizioni precedenti, arriva a Perugia, sabato 30 novembre alle 10 allo stadio Renato. E’ organizzata da “SOS Villaggi dei“ per ricordare l’importanzaConvenzione Onu per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra il 20 novembre di ogni anno. A disputare il match saranno una rappresentativa del Perugia Calcio e l’Italian. "Un appuntamento così grande – questo l’appello degli organizzatori – richiede il contributo di tutti. Per questo motivo, l’associazione è alla ricerca di volontari interessati a partecipare attivamente all’organizzazione dell’evento per offrire un esempio concreto non solo dedicando tempo e risorse a cause importanti, ma anche ispirare chi ci circonda a fare lo stesso.