I candidati dei Cinque Stelle | Basta al consumo di suolo

Mattinata elettorale ieri per i quattroravennati del Movimento 5in vista delle prossime elezioni regionali. Gli assessori faentino e ravennate Massimo Bosi e Igor Gallonetto, insieme alle altre due candidate Antonella Ravagli e Anastasia Ruggeri, rispettivamente insegnante e gastronoma, sono stati raggiunti dal senatore riminese Marco Croatti, noto per essere uno dei parlamentari con il record di presenze in aula, arrivato a dare manforte ai colleghi pentastellati. Il Movimento 5non si lancia in previsioni circa la percentuale di voti che potrà incassare: "Siamo ottimisti ma anche preoccupati per l’eventuale astensionismo – osservano Gallonetto e Bosi –. Il dato ligure è preoccupante, in particolare dinanzi a una tornata elettorale dai toni così accesi".