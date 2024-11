Agi.it - Escursioni fatali per 4 alpinisti. Gli incidenti in Trentino, Veneto e Piemonte

AGI - Tragedia sulle montagne del. Unsta di 26 anni residente a Nogara in provincia di Verona è morto oggi pomeriggio dopo essere precipitato mentre percorreva la via ferrata 'Val del Ri'' sopra l'abitato di Mezzolombardo. L'uomo era da solo e stava percorrendo la prima parte della ferrata. Subito dopo il secondo ponte tibetano, l'sta ha perso l'equilibrio precipitando nella forra per una trentina di metri e finendo nell'alveo del torrente sottostante. Ad allertare i soccorsi è stata una persona che era sul posto ed ha assistito all'incidente. La centrale di emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre sul posto si portavano via terra gli operatori della Stazione Rotaliana - bassa Val di Non del Soccorso alpino, che hanno raggiunto l'uomo calandosi dall'alto con le corde.