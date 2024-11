Spettacolo.periodicodaily.com - Elisabetta Guido in Concerto al Festival JAZZMI di Milano

accogliecon tre performance uniche al, dall’8 al 10 Novembre 2024., Un Autunno di Concerti e Novità È un autunno ricco di eventi e novità per, cantante, pianista, autrice e arrangiatrice jazz, riconosciuta dalla critica come una delle voci più originali della scena musicale italiana. L’artista salentina ha recentemente partecipato a un live alla Casa del Jazz di Roma, dove è stata ospite speciale del Premio “Tonino Di Pasquale”, un evento dedicato al compianto batterista, organizzato dalla moglie Mariella Bonfiglio e dal Saint Louis College of Music. Concerti aldisarà protagonista per tre giorni consecutivi ain occasione della nona edizione delinternazionale