Oasport.it - LIVE Paolini-Rybakina 7-6 5-4, WTA Finals 2024 in DIRETTA: l’azzurra serve per il match

15-0 Scappa via, scappa via il rovescio dal centro di. 4-5 Game. E' vincente il recupero di dritto della kazaka sulla prima palla corta in assoluto di, dopo il cambio campo, servirà per il. 40-15 Seconda carica ed aggressiva della moscovita. 30-15 L'italiana perde il controllo del rovescio incrociato. 15-15 Rovescio lungolinea vincente sontuoso del. 15-0 Peccato. Jasmine spedisce in rete il dritto a campo aperto. 5-3 Game! ACE! ACE della toscana!ora per rimanere in partita. 40-15 Risposta aggressiva con il dritto da parte della kazaka. 40-0 Servizio e dritto. Alè Jasmine! 30-0 In corridoio il passante lungolinea di dritto di. 15-0 Servizio al corpo vincente del