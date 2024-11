Oasport.it - F1, chi è favorito con la pioggia? Verstappen colma il gap con la McLaren, Hamilton lo specialista

“Piove, senti come piove. Senti come viene giù“. Perturbazione tempestosa a Interlagos (Brasile), sede del 21° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sulla pista sudamericana, le qualifiche in programma quest’oggi, posteriormente alla Sprint Race, non si sono disputate per via della considerevole quantità d’acqua che si creata sul tracciato e della visibilità. A questo punto, gli organizzatori sperano di disputare il time-attack domani prima del GP, anche se la minacciac’è. Qualora qualifiche e gara dovessero andare in scena con pista bagnata, chi potrebbe essere il? Difficile da dire, perché a differenza di quanto accadeva in passato non esistono più gli assetti specifici per la. Ci si dovrà un po’ arrangiare e il riferimento è alla capacità di portare in temperatura le gomme Pirelli.